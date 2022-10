PlayStation Plus : Les jeux du mois de novembre sont confirmés

On a désormais pris l’habitude de voir Sony se faire devancer sur l’annonce des jeux du PlayStation Plus, et ce mois-ci, ça n’a pas manqué. On sait depuis hier quels jeux seront offerts le mois prochain dans l’abonnement, mais il fallait tout de même attendre une confirmation de la part du constructeur pour en être certain. C’est désormais chose faite, puisque Sony a annoncé la liste des jeux du PlayStation Plus de novembre 2022.

Quels jeux PS Plus en novembre 2022 ?

En novembre, vous aurez encore trois jeux avec trois styles différents. La sortie la plus importante est sans aucun doute celle de Nioh 2, pour celles et ceux qui recherchent un jeu d’action exigeant, mais les deux autres titres ne sont pas en reste pour autant. Voici la liste des jeux offerts en novembre sur le PlayStation Plus Essentials :

Quand seront dispos les jeux PS Plus ?

Comme toujours, il faut patienter quelques jours avant de pouvoir jouer : les jeux de ce mois-ci seront disponibles le mardi 1er novembre 2022 dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente sur notre chaîne Youtube.