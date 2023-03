PlayStation Plus : Voici les jeux du mois d’avril pour l’abonnement Essential

Pour une fois, Sony a presque su garder le secret concernant les jeux à venir dans le PlayStation Plus. Le constructeur avait tout de même annoncé que Meet Your Maker ferait partie des trois jeux de la liste, mais pour les deux autres, c’était l’inconnu. Cela a été révélé aujourd’hui et on connaît enfin le programme du PlayStation Plus Essential du mois d’avril.

Quels jeux PS Plus en avril 2023 ?

Le mois de mars a été très correct avec l’arrivée de Battlefield 2042, Minecraft Dungeons et Code Vein, trois titres qui formaient une sélection solide. Sony veut visiblement continuer sur cette lancée avec trois autres jeux qui devraient plaire, d’autant plus que l’un est compris dans l’abonnement dès sa sortie.

Voici la liste des jeux offerts en avril sur le PlayStation Plus Essentials :

Que pensez-vous de cette sélection ? Pour ce qui est des jeux du PlayStation Extra et Premium, il faudra attendre encore quelques jours, en milieu de mois prochain.

Quand seront dispos les jeux PS Plus ?

Comme toujours, il faut patienter quelques jours avant de pouvoir jouer : les jeux de ce mois-ci seront disponibles le mardi 4 avril 2023 dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente bientôt sur notre chaîne Youtube.