Meet Your Maker arrivera directement dans les jeux du PlayStation Plus du mois d’avril

Il est encore un peu tôt pour connaitre le lineup complet des jeux offerts sur le PlayStation Plus au mois d’avril, mais l’identité de l’un d’eux vient d’être révélée aujourd’hui, et de manière officielle cette fois-ci. Et c’est le prochain titre de Behaviour Interactive, plus connu pour Dead By Daylight, qui va rejoindre la sélection du mois prochain, à savoir Meet Your Maker, qui sera disponible dans l’abonnement dès sa sortie.

Vers davantage de sorties Day One sur le PS Plus ?

Sony a toujours eu une stratégie différente avec son PlayStation Plus en comparaison à Microsoft et son Xbox Game Pass, mais si le constructeur n’est pas décidé à sortir des jeux PlayStation Studios Day One (dès leur sortie) sur son service, il compte visiblement changer d’approche pour certains titres d’éditeurs tiers.

On en a un exemple avec Tchia, qui va intégrer le service PlayStation Plus Extra et Premium dès sa sortie dans quelques jours, et Meet Your Maker fera de même, ou presque, puisque ce dernier rejoindra les jeux PS Plus du palier Essentials en avril, autrement dit celui de l’abonnement au prix le plus bas. Le titre sera aussi bien disponible sur PS4 que sur PS5.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce Meet Your Maker, on vous renvoie à notre récente preview qui détaille ce que le jeu a à offrir.