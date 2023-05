PlayStation Plus Extra / Premium : Les jeux de mai avec Ratchet & Clank: Rift Apart, Watch Dogs Legion et d’autres

Maintenant que la PlayStation Plus Collection n’est plus disponible, il faut se tourner vers le PlayStation Plus Extra pour avoir accès à une plus large bibliothèque de jeux que ceux proposés via le palier Essential. Comme à chaque milieu de mois, Sony dévoile les nouveaux jeux qui sont ajoutés à l’abonnement et pour ce mois de mai, les abonnés seront gâtés puisqu’il y en aura pour tous les goûts, avec même un gros titre first party d’un PlayStation Studio.