PlayStation Plus : Voici les jeux du mois de mai pour l’abonnement Essential

Quels jeux PS Plus en mai 2023 ?

Après Sackboy A Big Adventure, Meet Your Maker, et Tails of Iron pour le mois d’avril, le PlayStation Plus va lorgner vers des genres complétements différents pour le mois de mai, avec des jeux centrés sur les sensations fortes et sur la guerre médiévale.

Voici la liste des jeux offerts en mai sur le PlayStation Plus Essentials :

Que pensez-vous de cette sélection ? Pour ce qui est des jeux du PlayStation Extra et Premium, il faudra attendre encore quelques jours, en milieu de mois prochain.

Quand seront dispos les jeux PS Plus ?

Comme toujours, il faut patienter quelques jours avant de pouvoir jouer : les jeux de ce mois-ci seront disponibles le mardi 2 mai 2023 dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente bientôt sur notre chaîne Youtube.