PlayStation Plus Extra / Premium : Les jeux du mois d’août avec Destiny 2, Sea of Stars, Lost Judgment et d’autres

En attendant de pouvoir jouer à Baldur’s Gate 3 sur votre PS5 le mois prochain, vous pouvez vous tourner vers le catalogue du PlayStation Plus pour vous trouver de quoi jouer sans vous ruiner. Après avoir annoncé les jeux du PlayStation Plus Essentials du mois d’août, Sony dévoile aujourd’hui ceux du PlayStation Plus Extra et Premium, avec un jeu day one et d’autres petites surprises à découvrir.