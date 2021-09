PlayStation Now : Tekken 7, Killing Floor 2, Final Fantasy VII et d’autres arrivent en septembre

Les jeux du PS Plus sont sur le point d’arriver pour ce mois de septembre, et voici que le PlayStation Now fait lui aussi sa rentrée. Après NiER Automata ou encore Ghostrunner en août, voici ce qui nous attend sur l’abonnement pour le mois de septembre.

Les jeux de septembre 2021

Sony nous avait déjà prévenu que Final Fantasy VII (l’original, pas le remake) arriverait dans le service ce mois-ci, étant donné que l’on aura droit à 5 jeux Final Fantasy étalés sur 5 mois pour le PlayStation Now. On découvre maintenant la liste des autres jeux au programme, avec :

Tekken 7 : Valable jusqu’au 28 février 2022

: Valable jusqu’au 28 février 2022 Final Fantasy 7

Killing Floor 2

Windbound

Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition

Moonlighter

Un mois assez riche en sorties pour le programme, qui se contenter parfois de trois jeux maximum. Vous savez donc à quoi jouer si vous faites partie des abonnés au PS Now.