Les présentations et conférences du 8 au 14 juin

Vu les circonstances actuelles et l’annulation de l’E3, beaucoup d’éditeurs et de développeurs ont décidé de tenter leur chance autrement pour les conférences. On aura donc de nombreux petits évènements tout au long de l’été pour annoncer des jeux ou au moins donner des nouvelles de projets déjà connus. Comme il est un peu difficile de s’y retrouver, on a décidé de vous faire un programme hebdomadaire pour ne rien louper.

Bien entendu, comme certaines conférences ne sont pas annoncées une semaine à l’avance, il est possible que de nouveaux évènements soient dévoilés ou repoussés après la publication de cet article. C’est pour cela que cette page sera mise à jour si besoin est.

Le programme des présentations et conférences du 8 au 14 juin

Summer of Gaming 2020

Le site américain IGN prévoit toute une série de streams et de vidéos en juin pour remplacer sa couverture de l’E3. Mais cette semaine ce sont les journées de mercredi, jeudi et vendredi qui nous intéressent pour les annonces et autres trailers exclusifs. Jour : Du 10 au 12 juin

Du 10 au 12 juin Heure française : Dépend du jour

Dépend du jour Durée : ???

??? Lien pour visionner l’évènement : Chaîne Twitch d’IGN

The Escapist Indie Showcase

The Escapist s’est associé à GOG pour faire son évènement organisé en deux temps. Le jeudi 11 juin a 21h, c’est une vidéo de type Nintendo Direct qui annoncera ou donnera des nouvelles de plus de 70 jeux indépendants. Et ensuite, du 12 au 14 juin, une série de stream reviendra plus en profondeur sur une partie des jeux vus le premier jour. Jour : Jeudi 11 juin

Jeudi 11 juin Heure française : 21h00

21h00 Durée : 2 heures

2 heures Lien pour visionner l’évènement : Chaîne Youtube de The Escapist

The Guerrilla Collective

Plusieurs petits et moyens éditeurs et studios indés se sont regroupés pour former The Guerrilla Collective. On nous promet trois jours d’annonces, trailers et infos exclusives. Parmi les participants, on retrouve Sega, Larian Studios (Baldur’s Gate III) ou ZA/UM (Disco Elysium). Jour : Samedi 13 juin au lundi 15 juin

Samedi 13 juin au lundi 15 juin Heure française : 19h00

19h00 Durée : ???

??? Lien pour visionner l’évènement : Chaîne Twitch de Guerrilla Collective

Paradox Insider

C’est techniquement une partie du stream de The Guerrilla Collective mais Paradox Interactive a décidé de s’octroyer une demie-heure pour faire sa propre présentation, le Paradox Insider. L’éditeur devrait donc parler de ses futurs projets et dévoiler les prochains contenus et mises à jour de ses jeux déjà sortis. Jour : Samedi 13 juin

Samedi 13 juin Heure française : 20h30

20h30 Durée : 30 minutes

30 minutes Lien pour visionner l’évènement : Chaîne Twitch de Guerrilla Collective

PC Gaming Show 2020

L’absence d’E3 n’est pas un problème pour le PC Gaming Show qui proposera bien une édition cette année. Cette conférence dédiée aux jeux PC (et au hardware selon le sponsor) n’a pas encore teasé son contenu. Jour : Samedi 13 juin

Samedi 13 juin Heure française : 21h00

21h00 Durée : ???

??? Lien pour visionner l’évènement : Chaîne Twitch de PC Gamer

Future Games Show

Le site GamesRadar+ prendra la suite du PC Gaming Show (logique puisque les deux appartiennent au groupe Future, ce qui explique le nom de la conférence). Le Future Games Show sera présenté par Nolan North et Emily Rose (respectivement Nathan Drake et Elena Fisher). On y retrouvera une trentaine de jeux de différents studios allant de Devolver à Square Enix. Jour : Samedi 13 juin

Samedi 13 juin Heure française : 23h30

23h30 Durée : 1 heure

1 heure Lien pour visionner l’évènement : Chaîne Twitch de GamesRadar+

Voilà pour le programme de cette semaine, vous pourrez bien entendu retrouver toutes les news sur le site. Et si vous voulez suivre ces conférences avec nous, n’hésitez pas à consulter le compte Twitter de notre AGTV pour savoir ce qui sera commenté en direct ou non.