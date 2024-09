Personne ne l’attendait mais Flappy Bird sera bien de retour d’ici l’année prochaine

La vie de Flappy Bird fut courte et intense. Lors de sa sortie, le marché des smartphones était bien différent, à l’image des usages qui n’étaient pas les mêmes. Le jeu s’est rapidement imposé comme un véritable phénomène mondial mais a tout aussi rapidement disparu, à cause du succès trop fulgurant du titre qui était difficile à gérer pour son développeur (qui était également pointé du doigt pour des accusations de plagiat). On ne s’attendait donc pas forcément à ce que le jeu mobile revienne aujourd’hui, 10 ans après sa disparition.