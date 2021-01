Un artiste dessine des personnages de Smash Bros. façon Cuphead

Cuphead a remis au goût du jour le style cartoon d’antan et d’autres s’en inspirent logiquement, ce qui n’est pas pour nous déplaire.

Super Smash Bros. Ultimate a déjà accueilli Cuphead grâce aux costumes Mii, mais Daniel Cortes est un artiste qui a voulu renverser les rôles en dessinant des personnages du jeu de Masahiro Sakurai dans l’univers du studio MDHR. Grâce à un challenge qu’il s’est imposé lui-même, Cortes compte dessiner régulièrement tous les combattants du jeu de cette façon.

A ce jour, une vingtaine de personnages ont déjà été « transformés » dont Mario, Link, Ridley, Peach, Samus, et bien d’autres encore que l’on vous laisse découvrir sur sa page twitter.

The popular boi!! It’s Mario “Jumpman” Mario!! This one was really interesting putting in this style since he’s loosely inspired off of Popeye, so it’s cool to bring it back full circle!#mario #smashbros #smashbrosultimate #nintendo #cuphead #rubberhose #1930scartoon #cartoon pic.twitter.com/FyKKUGM4hn

— Daniel Cortes (@DannyCortoons) December 17, 2020