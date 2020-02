Persona 5 Royal résume ses nouveautés en vidéo

Persona 5 Royal arrivera dans un mois sur les PlayStation 4 occidentales et c’est donc l’occasion pour Atlus de proposer une vidéo de 5 minutes pour récapituler les changements. Malheureusement, si le trailer est présenté comme la version française, il faudra se contenter des voix anglaises sans sous-titres…

Séance de rattrapage

Morgana profite donc du temps imparti pour présenter l’univers de Persona 5 et les apports de Royal à la petite nouvelle Kasumi. Rien de notable si vous avez suivi la communication du jeu jusqu’à présent. On rappelle que notre preview de Persona 5 Royal est disponible depuis quelques jours et que le jeu sortira chez nous le 31 mars.

Et tant que l’on parle de Persona (c’est assez rare sur ce site), précisons que le live autour de Persona 5 Scramble qui a eu lieu plus tôt dans la journée n’a pas apporté d’informations inédites.