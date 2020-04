La passion des jeux vidéo peut-elle vous aider à devenir développeur Web ?

Pour de nombreux amateurs de jeux vidéo, leur rêve est probablement d’être payé pour leur passion. L’industrie du jeu vidéo a parcouru un long chemin depuis l’époque de Pong. Ce qui était autrement une industrie destinée presque exclusivement aux enfants et aux adolescents est devenu un marché de plusieurs milliards d’euros.

Et les jeunes d’aujourd’hui baignent dans un monde numérique incomparable. Faire de sa passion son métier est devenu une réalité pour les gamers. De plus, des formations comme Tech & Code Factory peuvent vous aider à réaliser votre rêve. Il s’agit d’un bachelor gratuit en 3 ans pour devenir développeur Web. Cette formation est propulsée par La Web School Factory, l’Innovation factory et ses entreprises partenaires.

Travail d’équipe, gestion et communication

En tant que développeur, vous devez avoir de grandes compétences en communication et en travail d’équipe. Il est essentiel de diriger son équipe vers la bonne direction, d’échanger et de débloquer des situations. En tant que joueur pour atteindre les mêmes objectifs, vous avez besoin de coordination et de travail d’équipe.

C’est le plus important dans un MMORPG comme World of Warcraft où vous devez travailler ensemble pour tuer un boss. Les gamers adoptent ce genre de comportement naturellement. Cela les aide ainsi à développer ces compétences.

Planification et conception

Pour être compétitif en tant que joueur, vous devez connaître les actions que vous effectuez et trouver le meilleur moyen d’atteindre un objectif. En jouant à certains jeux, vous pouvez parfaitement apprendre cela. Vous devez réaliser des attaques chronométrées à des moments spécifiques du jeu où votre adversaire est dans la pire situation pour le contrer.

Pour cela, les gens utilisent l’ordre de construction qui peut être comparé à un modèle de conception dans la programmation. C’est une manière de résoudre une problématique de la manière la plus optimisée.

L’esprit d’analyse

Cependant, le meilleur plan ne fonctionnera pas à chaque fois, et vous devez en être conscient t vous adapter en conséquence. Encore une fois, c’est une notion essentielle dans le monde des jeux vidéo. Outre la rapidité d’exécution des commandes de jeu, un bon joueur se distingue par son adaptabilité. Et généralement, cela fait vraiment la différence.

Dans les jeux RTS, les joueurs ont l’habitude de faire du scoutisme, qui est le processus de collecte d’informations sur les actions ennemies. Grâce à cela, ils peuvent réagir correctement à la situation et contrer la stratégie de son adversaire. En informatique, c’est pareil. Il ne suffit pas d’utiliser le meilleur outil, mais aussi d’analyser le besoin et parfois de trouver une solution.

Le compromis

En tant que développeurs, on doit réfléchir aux besoins des utilisateurs finaux et trouver les meilleurs outils pour atteindre cet objectif en respectant le budget, la qualité et le délai. Lors de la prise de décision, il est essentiel de trouver un compromis.

Comme un joueur sait quand et où avancer ou se replier, un développeur sait aussi ce qui vaut la peine de passer du temps dans un développement. Quand on parle aujourd’hui de l’orientation pour les jeunes, la passion de ceux-ci évoque le côté geek. Un tempérament et des aptitudes qui leur offrent des pistes d’avenir autour des métiers de l’informatique, comme le développement Web.