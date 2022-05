Paris Fan Festival : La première édition du salon est un succès

Ce week-end se tenait la première édition du Paris Fan Festival, un tout nouveau salon qui avait à cœur de mêler les différents univers de la pop culture, avec des comics, des mangas, des séries, des films, mais aussi du jeu vidéo, notamment via la présence de notre AG French Direct, présent sur scène pour la toute première fois. Le bilan de cette édition est là, et visiblement, le salon a rempli ses objectifs.

Le salon a rassemblé les communautés

Le Paris Fan Festival avait lieu du 7 au 8 mai dernier au Paris Event Center de la Villette, et pouvait compter sur la présence de stars internationales pour rassembler du monde, avec notamment Matt Smith (Doctor Who, House of the Dragon), Charlie Heaton (Stranger Things), Tyler Hoechlin (Superman et Lois) ou Holly Marie Combs (Charmed).

Les festivaliers ont aussi pu découvrir de nombreux stands divers représentant la pop culture dans sa grande variété, qu’ils soient fans de Star Wars ou amateurs de l’univers Marvel et d’autres. Entres débats présentés par des journalistes et influenceurs ainsi que présentations exceptionnelles d’artistes en tous genres, la richesse du salon a plu au public, comme le déclare Jonathan Dumont, président du Paris Fan Festival :

« Nous sommes fiers d’être parvenus à proposer un événement qui a mis les fans et les visiteurs au centre de l’expérience. Nous sommes également très heureux de constater que notre proposition originale a rencontré son public ! Le festival a permis à de multiples communautés de fans mais également à plusieurs générations de se retrouver autour de leurs passions. »

Nous étions également sur place afin de vous présenter un numéro inédit de l’AG French Direct, qui revenait sur quelques jeux français prometteurs à venir.

Vous pouvez dès maintenant retrouver toutes les photos liées au Paris Fan Festival sur les pages Facebook et Instagram de l’événement.