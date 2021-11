Pale Night se cache de la lumière dans son nouveau trailer

Durant le dernier AG French Direct, de nombreux jeux indépendants ont dévoilé de nouvelles images, comme Pale Night, le titre développé par Pretty French Games. Le jeu de plateforme a eu droit à un nouveau trailer qui nous laisser entrevoir l’univers minimaliste et le gameplay du titre.

Evitez la lumière à tout prix

Avec un univers visuel qui n’est pas sans rappeler celui de Thomas Was Alone, Pale Night nous entraînera dans le monde Vector, où le petit cube qui nous sert de héros (nommé Pal) devra tout faire pour éviter la lumière. Il faudra alors explorer grottes et forêts en restant dans l’ombre tout en essayant d’en savoir plus sur le passé du peuple de notre petit protagoniste.

Au fur et à mesure de la progression dans le jeu, il sera possible de gagner diverses capacités de mouvement, le tout avec un gameplay précis, simple à prendre en main, mais qui réservera son lot de défis, avec des puzzles et quelques parcours exigeants.

Pale Night sera disponible dès le début d’année 2022 sur PC. Vous pouvez dès à présent l’ajouter dans votre liste de souhaits Steam, et une démo est disponible pour vous faire un premier avis.