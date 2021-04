Pac-Man 99 sera disponible sur le Nintendo Switch Online demain à 3h du matin

Après Tetris 99 il y a deux ans puis Super Mario Bros. 35 d’octobre 2020 à fin mars dernier, la Switch va très bientôt accueillir un nouveau titre free-to-play de type Battle Royale dans le catalogue du Nintendo Switch Online. Annoncé il y a quelques heures, Pac-Man 99 sera disponible gratuitement pour les abonné(e)s au service nippon dès demain à 3h du matin en France.

99 participant(e)s, un(e) seul(e) Pac-One !

Comme l’explique la vidéo ci-dessus, le jeu propose un gameplay identique à celui des épisodes originaux de la franchise de Bandai Namco tout en s’adaptant au genre Battle Royale. Vous devrez donc survivre le plus longtemps possible en fuyant les fantômes qui vous pourchassent tout en mettant des bâtons dans les roues de vos 98 autres adversaires afin de précipiter leur chute. Faites preuve de stratégie et devenez le/la prochain(e) Pac-One.

Notez que, comme bon nombre de free-to-play, il faudra passer à la caisse si vous souhaitez profiter du contenu complet de Pac-Man 99. Tarifé à 29,99€, le Pack Deluxe vous donnera accès à quatre modes de jeu (CPU Battle, Password Match, Score Attack et Blind Time Attack) et huit musiques supplémentaires ainsi qu’à une vingtaine de thèmes visuels permettant de personnaliser l’apparence du titre.