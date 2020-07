Overcooked! All You Can Eat annoncé sur PS5 et Xbox Series X

Avec sa série Overcooked, l’équipe de Ghost Town Games a bien compris qu’elle détenait un petit filon. Après un premier épisode merveilleusement réussi qui a surpris la scène indépendante, le studio a sorti une suite, tout aussi réussie sans réitérer la surprise, et nous a proposé moult contenus additionnels. La nouvelle génération arrive, rien de mieux pour annoncer Overcooked! All You Can Eat, une compilation ultime.

Tous aux fourneaux

Une fois de plus, Ghost Town Games s’associe à Team17 pour la publication du titre. Overcooked! All You Can Eat est tout simplement la compilation ultime pour les joueurs qui adorent la franchise ou qui veulent la découvrir : il regroupe Overcooked premier du nom, Overcooked 2 ainsi que l’intégralité des contenus téléchargeables déployés depuis.

Décrite comme une Definitive Edition, cette compilation apportera le combo 4K/60fps, des temps de chargement grandement amoindris mais également un peu de contenu exclusif. Trois nouveau chefs et sept nouveaux niveaux inédits sont attendus. Dernière précision, le titre est cross-platform et permettra donc de jouer avec des ami(e)s qui sont sur un autre support.

Pas encore de date de sortie prévue mais l’on sait que Overcooked! All You Can Eat arrivera sur PlayStation 5 et Xbox Series X pour la fin d’année 2020. Une version physique a aussi été confirmée.