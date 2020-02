Outward : la bande originale du jeu disponible à l’achat

Le RPG d’aventure en monde ouvert, Outward, fête tout juste ses 600 000 unités vendues. Et pour l’occasion, la bande originale du jeu vient tout juste de sortir sur les boutiques Steam, GOG et Epic !

Composée par Jean-François Racine, qui n’en est pas à son coup d’essai niveau bande originale de jeux vidéo, avec notamment sa participation à Biomydra en 2016, il a tenu à s’exprimer sur ses expériences et son univers électiques :

Je joue du piano depuis ma plus tendre enfance et j’ai étudié le piano jazz, la composition et la musique interactive à l’université. Ces derniers temps, je compose pour divers projets tels que des jeux vidéo, de la musique classique, je produis également de la musique électronique sous les noms de de scène de Frootz et Detoor