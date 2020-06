One Piece Pirate Warriors 4 : Un trailer pour Smoothie

Premier personnage DLC annoncé pour One Piece Pirate Warriors 4, Charlotte Smoothie n’avait jamais eu droit à des screens contrairement à Charlotte Cracker et Vinsmoke Judge (d’ailleurs comme on avait zappé les images de ce dernier, on les a ajouté en fin de news). Bandai Namco se rattrape un peu avec une petite vidéo de gameplay pour Smoothie.

Les animations sont smooth

La fille de Big Mom, membre des trois Sweet Commanders et Ministre du Jus, utilisera les pouvoirs de son Fruit du Presse-Presse pour hydrater ou déshydrater ce qu’elle touche. En combat, cela veut dire qu’elle affronte ses adversaires en utilisant de l’eau sous pression. Sa capacité lui permet également d’absorber assez de liquide pour devenir géante. Elle appartient à la classe des personnages puissants.

Elle rejoindra One Piece Pirate Warriors 4 cet été sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC, dans le pack de l’Île Tougato contenant également Cracker et Judge, dont voici les screens comme promis.