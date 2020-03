One Piece Pirate Warriors 4 présente son trailer de lancement

Maintenant que l’on connait la plupart des combattants de son casting de base, One Piece Pirate Warriors 4 s’apprête à sortir partout dans le monde cette semaine. Bandai Namco dévoile donc logiquement le trailer de lancement pour son prochain jeu.

Tout le monde est là

Cette vidéo nous présente donc brièvement les nouveautés de cet épisode, qui recouvrira les arcs Whole Cake Island et Wano Kuni (ce dernier aura droit à une histoire revisitée), en plus des précédents. 40 personnages seront présents avec beaucoup de nouvelles têtes comme le Germa 66, Big Mom, Carrot et bien d’autres.

One Piece Pirate Warriors 4 sera disponible dès le 27 mars sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.