One Piece: Pirate Warriors 4 présente le capitaine Cavendish

Bandai Namco continue de dévoiler les personnages du roster de One Piece: Pirate Warriors 4. Le trailer de présentation se concentre sur le personnage de Cavendish.

Une crinière blonde remarquable

Après avoir dévoilé les personnes de Doflamingo et Issho, voici un trailer de présentation du Capitaine des « Beautiful Pirates », aussi appelé le Chevalier Blanc : Cavendish. En raison de sa beauté, il a de nombreuses admiratrices féminines, tout en étant égocentrique. Il souffre d’épisodes de somnambulisme et, dans son sommeil, un alter ego vicieux appelé « Hakuba » sort.

Il a rencontré Luffy au tournoi « Corrida Coliseum », où il espérait acquérir le « Pyro-Fruit ». Cavendish est un génie avec le visage angélique. Il est capable de se battre au sol et dans les airs en utilisant sa vitesse et la longue portée de sa lame. S’il se transforme en son alter ego, Hakuba, il peut utiliser sa vitesse supérieure pour détruire un grand nombre d’ennemis à la fois.

One Piece: Pirate Warriors 4 sortira le 26 mars au Japon sur PlayStation 4, Xbox One et Switch. Le soft sortira par chez nous et en Amérique le 27 mars sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.