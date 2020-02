One Piece Pirate Warriors 4 : Doflamingo et Issho en action

One Piece Pirate Warriors 4 continue de dérouler tranquillement des courtes vidéos de gameplay de son casting. Et vu qu’il dépasse les 40 personnages jouables, on comprend pourquoi ils arrivent en groupe. La fournée du jour est consacrée aux antagonistes de l’arc Dressrosa.

Doffy et Fujitora sortent de leur cage

Don Quichotte Doflamingo (ou le troisième Joker le plus connu du monde de la fiction) reviendra jouer de son Fruit des fils. Et face à lui, on retrouvera l’Amiral Issho, aussi connu sous le nom de Fujitora (Tigre Violet).

One Piece Pirate Warriors 4 sortira chez nous le 27 mars sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.