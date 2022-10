One Piece Odyssey retourne à Alabasta en vidéo

One Piece Odyssey nous avait déjà teasé un passage à Alabasta lors de sa présentation du Tokyo Game Show et il est donc temps de nous en montrer un peu plus sur la présence de cet arc dans son RPG au tour par tour.

One Piece Odyssey contiendra le meilleur personnage du manga : Carue

One Piece Odyssey a longtemps teasé la capacité de Waford et/ou de Lim a recréer les souvenirs des gens. Cela nous faisait donc forcément supposer qu’il s’agirait du moyen pour Bandai Namco et ILCA de pouvoir profiter de tout l’univers du manga d’Eiichiro Oda sans forcément faire un jeu-résumé de One Piece (ou tout ignorer comme World Seeker).

Si la vidéo précédente ne faisait que teaser Alabasta avec quelques décors et Vivi, il est désormais clair que l’on ne se contentera pas d’une petite cinématique mais que l’on part bien pour revivre l’arc avec plusieurs moments et personnages clés mais aussi de l’exploration d’Alubarna et du désert qui l’entoure. On s’attend à passer au moins quelques heures ici avant l’inévitable combat contre Crocodile.

Pas d’indices sur un autre arc qui pourrait lui-aussi avoir droit à ce traitement mais on se doute bien qu’Alabasta ne sera pas le seul dans le jeu, chose que confirme plus ou moins la description de la vidéo sur la chaîne Youtube américaine de l’éditeur qui déclare « Retournez à Alabasta et au-delà » (ce qui fait aussi comprendre l’absence des aventures précédentes). On vous invite à faire vos pronostics sur les arcs du jeu final dans les commentaires.

One Piece Odyssey sortira le 13 janvier 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series, les précommandes du jeu et de son édition collector sont déjà ouvertes.