ONDE : Le jeu qui mêle plateforme et rythme nous explique son fonctionnement

Celui que l’on nommait autrefois oQo répond désormais au nom de Onde, et le jeu de Lance et de 3-50 était présent lors de notre dernier AG French Direct pour présenter à nouveau son dernier trailer en date, suivi de quelques explications sur le concept du titre en compagnie de Grhyll, compositeur sur le jeu.

Retour sur la composition des sons

ONDE nous présente un monde rempli de sons qui vont nous aider à voyager à travers les différents paysages proposés par le jeu, sublimés par une direction artistique colorée.

Grhyll nous explique alors comment il parvient à créer la musique et à l’accorder aux besoins du gameplay pour créer cette ambiance si particulière.

Onde sortira sur PC via Steam et GOG, Nintendo Switch et plateformes iOS à une date encore inconnue. Vous pouvez dès à présent ajouter le jeu dans votre liste de souhaits Steam.