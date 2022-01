OlliOlli World diffuse un nouveau trailer cinématique animé

Plus que deux semaines avant de pouvoir rider sur les spots de OlliOlli World, et si nos différents aperçus ont réussi à mettre l’eau à la bouche des joueurs, en raison de premiers contacts très réjouissants, Roll7 et Private Division nous délivrent aujourd’hui un trailer cinématique qui finit de donner le ton de leur jeu de skate.

Bienvenue à OlliOlli World

À travers cette cinématique pêchue saupoudrée d’humour, on retrouve ce qui symbolise l’ADN de OlliOlli et notamment de cette suite, avec un accent mis sur le style très coloré du titre et sur le fun, rappelant la volonté par les développeurs d’ouvrir la licence à un plus large public.

Rendez-vous le 8 février pour la sortie de OlliOlli World sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.