OlliOlli World dévoile une nouvelle bande-annonce

OlliOlli World a fait une petite apparition lors de l’IGN Expo pour dévoiler un nouveau trailer, après celui de son annonce. Mais Roll7 et Private Division restent très avares en informations pour l’instant.

La guerre contre Skatebird sera intense

Dans ce trailer, on peut avoir un meilleur aperçu de l’univers de jeu se déroulant sur l’île de Radlandia, ainsi que des nouvelles mécaniques telles que le changement de voie, le wallride et les quarter pipes. Malheureusement ce qu’il manque toujours, c’est une date de sortie plus précise.

On sait tout de même qu’OlliOlli World sortira cet hiver sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC