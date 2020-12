Offrez des appareils reconditionnés pour Noël

Noël approche à très grand pas, et beaucoup de personnes hésitent quant au choix d’un cadeau de Noël, véritable casse-tête de ces dernières semaines. Certains d’entre vous pensent peut-être à offrir à leurs proches des appareils high-tech, que ce soit des portables, des tablettes, des montres connectées ou encore des consoles, mais le prix de ces objets est souvent très important. Pas facile de craquer sans éventrer son portefeuille, surtout avec cette année compliquée qui a rendu ce genre d’achat plus difficile. Heureusement, le reconditionné permet de faire de belles affaires sur ce type de produits, sans se ruiner.

Pourquoi acheter du reconditionné plutôt que du neuf ?

Alors oui, on peut concevoir qu’offrir autre chose que du neuf à Noël a de quoi dérouter dans un premier temps. La plupart des personnes aime avant tout recevoir un cadeau bien emballé, qui sent bon le neuf et qui a donc une espérance de vie encore longue, surtout lorsqu’il est question d’appareils aussi chers.

Mais le marché du reconditionné n’est pas à confondre avec celui de l’occasion. Ici, il n’est pas question d’offrir un objet dans l’état où il a été vendu par un particulier, mais d’une remise à neuf d’un produit qui a déjà servi. La différence est notable, d’autant plus qu’un appareil reconditionné bénéficie d’une nouvelle garantie, en plus d’avoir un prix plus bas qu’ appareil neuf.

Il va également sans dire qu’opter pour le reconditionné, c’est faire un geste pour la planète et l’environnement. Cela n’a l’air de rien, mais en participant à la circulation des objets, on empêche ainsi que les objets soit placés à la poubelle, et que d’autres objets neufs soient créés pour répondre à la demande. Un geste aussi simple que sain donc, qui allège les dépenses tout en offrant une qualité presque identique à du neuf.

5 idées cadeaux pour Noël

Parmi les produits que l’on peut retrouver très facilement en reconditionné, les iPhones X ou 11 – parfaits pour jouer à de nombreux jeux mobiles, comme Genshin Impact – sont ici à des tarifs bien plus abordables qu’en neuf avec une réduction qui tourne souvent autour de 20%, ce qui n’est pas négligeable pour un appareil de la sorte. Avec une garantie d’un an, il est aussi plus simple de se laisser tenter, avec l’esprit plus serein. Les amateurs de tablettes apprécieront également de voir les nombreuses offres qu’il peut y avoir sur les iPad.

Histoire de rester dans la famille de la marque à la pomme, on retrouve également des MacBooks, qui sont parfaits pour offrir à des étudiants. Si l’on cherche à faire des économies et que l’on est prêt à opter pour des ordinateurs datant de quelques années, il y a de quoi faire de jolies affaires, surtout avec cette gamme qui est souvent très couteuse.

Si vous souhaitez offrir un PC portable gamer à l’un de vos proches, il y a aussi de quoi faire. On retrouvera plus facilement des PC qui datent d’entre 2 et 4 ans, mais beaucoup d’entre eux peuvent encore faire tourner les jeux les plus récents, et comme toujours, la garantie évite les mauvaises surprises.

Enfin, comment ne pas parler des consoles, qui bénéficient elles aussi d’offres. Si la nouvelle génération ne vous tente pas pour le moment, vous pouvez toujours vous tourner vers des consoles reconditionnées, généralement vendues en très bon état.