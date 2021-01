Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm prépare une sortie sur next gen et PC

Déjà disponible sur Apple Arcade depuis septembre 2019, puis porté sur Nintendo Switch en octobre 2020, Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm prévoit désormais une sortie sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, d’après FDG Entertainment, studio de développement du RPG, en collaboration avec Cornfox & Bros.

The Legend of Oceanhorn 2

Si jamais vous n’êtes pas au fait de ce qu’est Oceanhorn, le premier épisode, sous-titré Monster of Uncharted Seas, proposait une aventure façon Zelda-like. Beaucoup Zelda même, puisque des éléments étaient à peine déguisés comme étant largement inspirés de la saga cultissime de Nintendo, au-delà simplement le genre. et particulièrement l’épisode The Wind Waker, avec une pointe de Phantom Hourglass.

Le second épisode aura donc la même trajectoire que son grand-frère en partant d’abord d’un support mobile, jusqu’à finalement débarquer sur consoles de salon. Et l’inspiration Zelda n’est pas abandonnée puisque, d’un passage 2D à la 3D, les mécaniques demeurent familières, entre exploration, combats de boss, puzzles, et éléments visuels qui cette fois lorgnent quelque peu sur Breath of the Wild.

Malgré la nouvelle, concernant les plateformes supplémentaires citées, nous ne disposons pas d’éclaircissement au sujet d’une date de sortie en sachant que, visiblement, d’autres supports encore inconnus devraient accueillir Oceanhorn 2.