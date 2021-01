Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm est la préquelle du premier épisode intitulé Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas. Mêlant action/aventure avec une touche de RPG, le titre développé par Cornfox & Bros. vous laisse incarner un jeune chevalier destiné à sauver le monde de Gaia en repoussant l'armée de Warlock Mesmeroth. Largement inspiré des jeux The Legend of Zelda, le titre se construit sensiblement de la même façon en mêlant énigmes, exploration, donjons et combats de boss.