Développé et testé depuis maintenant quelques mois dans une phase bêta, le nouveau service de cloud-gaming GeForce NOW vient tout juste d’annoncer son ouverture au grand public.

NVIDIA GeForce Now, c’est quoi ?

À côté de Shadow ou plus récemment de la plateforme Google Stadia, NVIDIA compte bien profiter du cloud-gaming en proposant GeForce NOW. En phase bêta en Europe depuis 2018, le nouveau service de cloud-gaming est disponible dès aujourd’hui.

Avec ce nouveau service, vous allez pouvoir jouer à un grand nombre de jeux compatibles, sans être limité par votre hardware. Vous pourrez également profiter du ray tracing sur les jeux qui le proposent.

Mais, comme pour tous les services de ce type, une connexion par fibre reste indispensable. Comptez 15 Mbps minimum, et 25 Mbps pour une connexion optimale. Privilégiez également la connexion filaire, pour éviter l’instabilité du wifi.

Plus de 400 jeux sont désormais disponibles sur GeForce NOW, et le catalogue compte bien s’agrandir. Vos jeux provenant des catalogues Steam, Origin, Uplay et Battle.net seront automatiquement transférés dans la bibliothèque du cloud-gaming de NVIDIA afin que vous puissiez y jouer.

Combien coûte NVIDIA GeForce NOW ?

À l’heure actuelle, NVIDIA propose deux options afin de profiter de GeForce Now :

L’offre gratuite donne un accès standard aux serveurs et ce pour une session d’une heure. Une fois la session terminée, une nouvelle connexion est nécessaire. Il n’y a pas de nombre de sessions limitées.

donne un accès standard aux serveurs et ce pour une session d’une heure. Une fois la session terminée, une nouvelle connexion est nécessaire. Il n’y a pas de nombre de sessions limitées. L’offre Fondateurs offre un accès prioritaire aux serveurs pour une session de six heures. Une fois la session terminée, une nouvelle connexion est nécessaire. Il n’y a pas de nombre de sessions limitées. Les membres ont également accès aux jeux proposés en version RTX comme Wolfenstein: Youngblood et Metro Exodus. Cette offre est proposée durant un essai gratuit de 3 mois, puis suivi d’un abonnement de 5,49€ par mois.

Au final, vous pourrez l’essayer sans faire un trou dans votre porte-monnaie, l’offre payante proposant un essai gratuit de 6 mois. Pour visualiser le contenu complet du catalogue, direction le site officiel de GeForce NOW.