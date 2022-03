Une nouvelle démo en vue pour Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins ?

Etant donné qu’il propose une formule assez peu différente de la saga de JRPG que l’on connait tous, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins n’a pas hésité à proposer deux démos limitées dans le temps au cours de ces derniers mois, histoire de montrer qu’il avait plus à proposer que son look discutable. Et il semblerait que juste avant sa sortie le 18 mars prochain, le titre de Square Enix et de Koei Tecmo se dotera à nouveau d’une démo jouable.

Un dernier tour d’essai gratuit chez Chaos ?

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN DEMO VERSION (PS5) Download Size : 35.730 GB

— PlayStation Game Size (@PlaystationSize) March 9, 2022

C’est en tout cas ce qu’a repéré le compte très fiable de PlayStation Game Size, qui a déniché dans les données du PS Store l’arrivée d’une nouvelle démo sur PS5, qui pèserait environ 35,73 Go. Rien n’indique si cette démo arrivera aussi sur d’autres plateformes pour le moment, à condition qu’elle soit bien réelle.

Toujours est-il que Square Enix semble être de plus en plus coutumier du fait, avec les récentes démos de Triangle Strategy et de Babylon’s Fall qui sont sorties quelques jours avant la parution des deux titres. De quoi convaincre les derniers indécis ?

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sera disponible dès le 18 mars 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le titre a déjà eu droit à son trailer final il y a quelques semaines.