Un nouveau trailer pour Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin

Le live spécial Monster Hunter a démarré en révélant de nouvelles informations et un trailer pour Monster Hunter Stories 2 : Wing of Ruin. Prêt à faire combattre les monstres entre eux façon Pokémon ?

Chasseurs et Riders main dans la main

Monster Hunter Stories 2 : Wing of Ruin nous dévoile un nouveau trailer qui focalise encore sur l’intrigue avec toute de même le retour de deux personnages issus du précédent opus sorti sur 3DS et mobiles. Reverto, le chasseur amateur de champignons, et Lillia, une scribe qui n’était qu’une petite fille dans Monster Hunter Stories. Leur introduction fait d’ailleurs le lien avec ce que nous révèle la vidéo, à savoir que les chasseurs et les riders devront collaborer dans cette nouvelle aventure.

Le live est revenu en outre sur le système de combat au tour par tour qui reste sensiblement le même que le premier opus avec de nombreuses améliorations comme un compagnon qui pourra vous rejoindre au cours des batailles. On remarque surtout que les limitations techniques de la 3DS ne sont plus qu’un lointain souvenir au vu des capacités impressionnantes que les monstres pourront lancer durant les affrontements.

Monster Hunter Stories 2 : Wing of Ruin sortira le 9 juillet prochain sur Switch et PC. Une édition deluxe et des amiibo seront également de la partie.