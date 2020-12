Nos ressentis sur l’année 2020 : L’avis de Zedd

La fin de l’année 2020 approche et, on ne va pas se mentir, on a hâte qu’elle se termine ! Cette année marque également la fin d’une génération de jeux vidéo pleine de perles et de déboires bien entendu. La PlayStation 4 est la console à laquelle j’ai le plus joué, et de loin. Si je devais faire une sorte de top 5 de cette génération, je citerais God of War, The Witcher 3, Overwatch, Rocket League et Apex legends. Je n’ai qu’une hâte : commencer l’aventure next-gen !

Il est temps de faire un retour sur les jeux vidéo qui ont parsemé cette année. Je vais vous parler de déceptions comme Captain Tsubasa : Rise of New Champions et de coups de cœur comme Fall Guys en passant par FIFA 21, mon péché mignon. Des points positifs plus nombreux que ceux négatifs. Voyons ensemble mon bilan !

Mes déceptions

Captain Tsubasa : Rise of New Champions

Fan inconditionnel du célèbre manga Olive et Tom, j’en attendais beaucoup de ce jeu. De prime abord, replonger dans l’univers footballistique de Captain Tsubasa m’a énormément plu, mais le jeu tourne un peu en rond, malheureusement. Entendons-nous bien, ce n’est pas une réelle déception, c’est plus mon côté perfectionniste et afficionado invétéré qui parle.

Le soft a de grandes qualités comme des matchs rythmés et spectaculaires symbolisant la série anime, une personnalisation sympathique de notre avatar ou encore les techniques spéciales magnifiquement représentées. Mais, j’en voulais plus bien entendu.

Marvel’s Avengers

Je suis un gros fan de l’univers Marvel (films et séries) et j’attendais impatiemment la sortie de Marvel’s Avengers. Le soft propose une histoire impeccable respectant l’extraordinaire univers de Marvel, des arbres compétences parfaits ainsi qu’une très bonne durée de vie pour les Avengers et la possibilité de jouer à plusieurs. Malheureusement le jeu pèche concernant la durée de vie du mode solo, le trop faible taux de missions, les bugs et le système de loot auquel je n’adhère pas, en règle générale de toute façon.

Alors, là encore le jeu n’est pas à mettre aux oubliettes mais j’aurai aimé avoir un jeu encore plus ancré dans l’univers Marvel, plus de personnages, de temps de jeu et puis, la vérité est simple : les bugs bien trop présents cassent immanquablement la magie du jeu dans lequel on se plonge.

Star Wars : Squadrons

Encore une fois, je suis un grand fan de l’univers Star Wars (les films, bon sauf les derniers, ou encore l’excellente série The Mandalorian), c’est pourquoi je place ce jeu dans mes « déceptions » de cette année. Je me suis dit que ce serait un jeu auquel je jouerais de très nombreuses heures, avoir la possibilité de combattre à bord des vaisseaux de la Nouvelle République par exemple serait jouissif. Oui. Un temps.

Le mode solo de Star Wars : Squadrons est top mais tourne en rond et traîne en longueur et j’aurais préféré un plus grand nombre de vaisseaux. Le jeu est très bon mais mon côté perfectionniste et fan (décidemment ça ne me lâche pas) aurait voulu plus, toujours plus.

Arrêtons d’évoquer les « déceptions » et passons aux coups de cœurs, aux jeux qui m’ont marqué dans le bon sens du terme.

Mes coups de cœur

Fall Guys

Tout d’abord, je vais vous parler de Fall Guys. Le jeu ne paye pas de mine mais qu’est-ce qu’il est grisant (ET rageant) d’y jouer entre amis. Cela faisait longtemps que j’attendais un jeu de ce genre. Jouer, s’amuser, tomber, rager, se relever, rager à nouveau….

Oui, je suis quelqu’un de masochiste, j’aime jouer aux jeux qui me font rager (avec en tête de liste FIFA et Overwatch). Le jeu vous promet de nombreuses parties où vous essaierez soit d’en sortir gagnant soit d’empêcher vos amis de réussir en les tenant et en les faisant tomber. Du pur plaisir !

Assassin’s Creed Valhalla

Comment ne pas évoquer le nouvel Assassin’s Creed ? Je suis un inconditionnel de tout ce qui touche à la mythologie en général et donc à la mythologie nordique (je me plais à rejouer au dernier God of War par exemple). Le soft nous propose un gameplay aux petits oignons, du contenu pléthorique comme on aime, un scénario parfait et une bande-son féérique.

Les bugs, temps de chargement un tantinet long et le début du jeu un peu brouillon ne vous empêcheront pas de profiter pleinement d’Assassin’s Creed Valhalla. Amis Vikings, manifestez-vous !

Hades

Hades est peut-être le meilleur rogue-lite de l’année. Après Bastion et Transistor, les studios Supergiant Games proposent à nouveau un très bon jeu. Moi qui est fan de tout ce qui touche aux mythologies, j’ai pris un malin plaisir à contrôler Zagreus, le fils d’Hades et de Perséphone dans cette fuite des Enfers tout simplement épique.

Le côté « Die and retry » est rageant à souhait et j’aime ça. Les compétences nombreuses et bien amenées sont un atout des plus précieux. Les Dieux de l’Olympe vont vous aider à retrouver votre mère, peut-être dans le seul but d’embêter leur frère renié. Un lore et des dialogues plus qu’intéressants, sans oublier les combats intenses, le jeu m’a vraiment plu.

Dragon Ball Z : Kakarot

L’Action-RPG de Bandai Namco m’a énormément plu parce que j’aime Dragon Ball par-dessus tout, depuis ma plus tendre enfance. La fidélité quasi-parfaite et les clins d’œil agréables à l’œuvre mythique d’Akira Toriyama ne peuvent que vous faire apprécier le jeu.

J’ai trouvé que le système de combat était vraiment bien et faisait oublier les quêtes et objectifs parfois répétitifs ou encore la progression des personnages qui pousse au farm excessif. J’étais fan des Budokai et même des Xenoverse, je peux donc rajouter Dragon Ball Z : Kakarot.

FIFA 21

Alors, vous allez vous dire qu’en évoquant FIFA 21, soit je suis fou, soit je suis sponsorisé par EA, n’est-ce pas ? Parce que, on ne va pas se le cacher, le jeu n’amène pas grand-chose de nouveau, le gameplay reste pratiquement le même, sans parler du fait que la nouvelle itération vous pousse à l’achat comme depuis des années. Oui, le jeu n’est pas une révélation, surtout vu les bugs, scripts et autres.

Je le note dans mes coups de cœur car, cette année, on peut jouer en Rivals (en ligne donc) en coopération. Quel plaisir ! Cette année, je redécouvre le jeu, moins de rage car étant avec un ami. Les rééquilibrages et autres faits de jeu plus que frustrants ne m’enlèvent pas l’envie de jouer. Tout ça grâce à la coopération. Parfait en somme.

Attentes 2021

God of War : Ragnarok

Voici ma plus grande attente de l’année 2021 ! God of War : Ragnarok. La suite de God of War sur PlayStation 4, se passant en plein cœur de la mythologie nordique me hype terriblement. J’aime beaucoup l’histoire de Kratos ainsi que le personnage en lui-même. J’ai passé des heures, j’ai recommencé et terminé à nouveau tous les opus. Je ne m’en lasse pas. Je l’achèterai les yeux fermés.

Hoghwarts Legacy : L’héritage de Poudlard

Autre grande attente pour l’année prochaine, Hoghwarts Legacy. Le soft nous plongera dans la célèbre école pour sorciers de Poudlard, dans les années 1800. On va pouvoir contrôler un étudiant ayant un ancien secret, secret qui pourrait être une énorme menace pour le monde des sorciers. Fan inconditionnel là aussi d’Harry Potter, je ne peux qu’attendre avec impatience cet RPG en Open World. Nous allons pouvoir dresser des animaux fantastiques, faire des potions et lancer des sortilèges… que demander de plus ? Oh, et on pourra choisir entre : utiliser la magie pour le bien ou pour notre propre profit.

Z-Event

Cette année encore, je ne peux écrire mes ressentis sans évoquer le Z-Event. L’événement phare du jeu vidéo lancé par Alexandre Dachary et Adrien Nougaret réunit de nombreux streamers français. Ceux-ci jouent et divertissent les viewers afin d’obtenir des fonds pour une associations caritative, association qui change chaque année.

La première édition (appelée Project Avengers) avait réuni plus de 170 000 € pour l’association Save The Children ; la deuxième concernait la Croix Rouge Française et avait récolté environ 500 000 € ; la troisième représentait Médecins Sans Frontière et avait permis la récolte de plus d’1 million d’euros. Enfin, l’année dernière, il a été question de plus de 3 500 000 € pour l’Institut Pasteur. Cette année, Amnesty International était à l’honneur. Les streamers ont récolté près de 6 millions d’euros ! C’est une expérience si belle et important que j’espère qu’elle continuera le plus longtemps possible.

Une année de jeux vidéo se termine, et on en a besoin (des jeux vidéo et qu’elle se termine vite). Quel jeu avez-vous le plus aimé ? Quel jeu avez-vous détesté ? Quelles sont vos attentes ? Pour ma part, ma manette ne me quittera jamais. Comme je le répète tous les ans : jamais de Game Over pour le jeu vidéo !