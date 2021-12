NordVPN : Profitez d’une promotion à -72% à l’occasion des fêtes

A l’approche de Noël, le cadeau insolite de cette année pourrait bien être un VPN. Le service est en effet un véritable couteau suisse qui vous permet de naviguer sur internet sans restrictions. Cela tombe bien puisque NordVPN propose en ce moment une offre de Noël avec une réduction de 72%. Voici ce qu’il faut retenir de ce bon plan.

NordVPN – Le meilleur VPN pour le gaming

Les fonctionnalités de NordVPN sont multiples. Il vous permet de sécuriser votre connexion grâce à l’authentification multifacteur, de vous protéger des malwares ou encore des pubs gênantes, et même de masquer votre IP si besoin. En bref, cela vous permet de naviguer tranquillement tout en protégeant vos données. Si vous aimez regarder des films et série en streaming sur des plateformes comme Netflix ou Disney +, NordVPN vous permet de contourner les limitations par pays afin de profiter d’un catalogue de contenus bien plus large. L’interface est en plus très intuitive et très simple d’utilisation. Vous pourrez activer ce dont vous avez besoin en quelques clics.

En matière de jeu vidéo, il vous permettra de télécharger des titres qui sont parfois disponibles uniquement dans d’autres pays ou bien de jouer avec des personnes de l’autre côté du globe. Si vous êtes un amateur ou une amatrice de jeux compétitif en ligne, vous pourrez aussi obtenir une meilleure connexion aux serveurs éloignés, d’avoir un meilleur ping ou encore de passer au travers des limitations de la bande passante de votre FAI.

Cela vous protègera également des attaques DDoS au cas où un adversaire un peu trop frustré décide de surcharger un serveur afin d’obtenir un avantage face aux autres joueurs. Ainsi, même si vous n’êtes pas la cible de ces attaques, vous pouvez en subir les conséquences en subissant un ralentissement de votre connexion ou en vous empêchant carrément d’accéder à un serveur.

Les plus impatients pourront même jouer à des jeux qui sortent en avance dans d’autres pays comme au Japon ou en Corée du Sud. Et pourquoi pas économiser de l’argent sur vos achats en achetant des jeux dématérialisés en profitant des prix et promotions disponibles dans d’autres pays du monde. Encore une fois, NordVPN vous protège en toute circonstance en évitant, par exemple, les attaques de hackers grâce à la dissimulation de votre adresse IP et au cryptage de vos données personnelles.

NordVPN vous permet de vous connecter à plus de 5200 serveurs disponibles dans 60 pays. Vous pouvez en plus vous connecter sur 6 appareils différents avec un seul compte. Notons d’ailleurs qu’il fonctionne sur tous types d’appareils (ordinateur, routeur, smartphone et tablette), systèmes d’exploitation et navigateurs : Android, Windows, Mac OS, iOS, Linux, Chrome, Firefox… Et bien entendu, vos consoles de jeu comme la Switch, la PS4, la PS5, la Xbox One, et les Xbox Series.

Une belle promotion NordVPN pour les fêtes de fin d’année

Actuellement, il est bon de noter que NordVPN propose une réduction de 72% pour les fêtes de fin d’année. En tout, cela vous revient à 69.99€ pour un abonnement de 2 ans, soit 2.92€ par mois. L’offre est bien sûr à durée limitée, c’est donc l’occasion idéale pour se lancer.

Notez également que le service est satisfait ou remboursé. Vous avez ainsi 30 jours pour vous décider et revenir sur votre choix si besoin. Egalement, NordVPN disponible d’un service client disponible en français, ouvert tous les jours et à toute heure.