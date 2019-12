Une mise à jour hivernale ajoute pas mal de contenu sur Noita

En accès anticipé depuis quelques mois sur GOG, Steam, Humble Store et itch.io, Noita s’arme d’une mise à jour hivernale en préparation pour les fêtes de fin d’année.

Qu’est ce que Noita ?

Pour ceux qui auraient loupé ce jeu indé, Noita est un projet lancé par 3 personnes assez connues du milieu indépendant, puisqu’ils sont les créateurs de Baba is You, The Swapper et Crayon Physics Deluxe. Ce jeu vous met dans la peau d’une sorcière qui s’enfonce de plus en plus profondément dans un monde généré de façon procédurale.

La grande particularité du jeu se situe sur le fait que celui-ci adopte une DA en pixel-art, tout en se dotant d’un moteur physique qui permet de simuler les propriétés des matériaux et des fluides qui composent son niveau.

Ainsi l’eau se comportera comme un fluide et pourra s’écouler comme le ferait un liquide, le feu se propagera au contact de matières inflammables etc… On pourra alors interagir avec ces éléments grâce aux différents outils mis à notre disposition.

Du genre rogue-like, on parcourra donc ce monde qui se renouvelle à chaque run au contrôle d’une sorcière qui disposera de différents sorts pour interagir avec le décor environnant. On pourra donc profiter du pseudo-réalisme offert dans ce jeu grâce à son moteur physique pour expérimenter les effets qu’ont nos sorts sur l’environnement, tout en affrontant les différents ennemis qui se placent sur notre chemin.

Et cette mise à jour ?

On y vient ! Dans cette mise à jour, Nolla Games nous livre :

15 sorts supplémentaires

2 créatures en plus

Un mode NG+

Des phénomènes météo supplémentaires

Cinq nouveaux « liquides magiques »

On aura également la surprise d’apprendre que Antti Tiihonen, cofondateur du studio de développement derrière Legend of Grimrock, rejoindra l’équipe du studio. Pour fêtes ces ajouts, Noita s’arme également d’une promotion de 20% sur Steam, GOG et itchi.io.