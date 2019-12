Noita

Noita est un jeu d'aventure/rogue-like qui nous plonge dans un monde en pixel art, mais qui ne se détache pas totalement du réalisme puisque chaque pixel possède des propriétés physiques. Ainsi, le joueur contrôle une sorcière ("noita" en Finlandais/Finnois) et progresse dans un monde généré de façon procédurale où l'on pourra interagir avec son environnement grâce aux différents sorts acquis par le joueur. Il faudra alors venir à bout des différents ennemis à mesure que l'on s'enfonce de plus en plus profondément dans le monde qui façonne Noita.