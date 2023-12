No Rest for the Wicked : Multijoueur, dates, univers… des infos en plus sur le prochain jeu des créateurs d’Ori

Un Action RPG multijoueur

Il y a peu s’est tenue la désormais traditionnelle cérémonie annuelle des Game Awards. Une soirée loin d’être sans reproche mais qui nous a tout de même permis de découvrir de nombreux nouveaux jeux. Parmi les annonces majeures, on retient No Rest for the Wicked, le nouveau projet de Moon Studios, derrière la licence Ori. Le premier trailer nous a tout de suite charmé avec ses somptueux visuels et l’on a maintenant quelques détails complémentaires grâce aux différents communiqués de presse et publications sur les réseaux sociaux.

Comme on le savait déjà, No Rest for the Wicked sera bien un action RPG. On nous promettant un système de combat exigeant et précis, le titre nous demandera d’affronter moult ennemis avec des combats directs avec différents combos et autres subtilités à apprendre. D’ailleurs, le studio ne lésine pas sur ses propos en parlant d’un « système de combat novateur » et d’une expérience de jeu extrêmement gratifiante qui surpasse les autres A-RPG isométriques en privilégiant la maîtrise et le timing plutôt que le simple martelage de boutons ». Oui rien que ça, des promesses alléchantes mais qui sont pour l’instant uniquement écrites sur du papier.

Bien que jouable en solo, le soft intègrera bien une composante multijoueur, permettant de jouer avec jusqu’à 3 amis grâce au mode coopératif de la campagne. Il sera ainsi possible de partager nos mondes et de progresser pour venir à bout des différents défis.

Plusieurs dates à retenir

Si pour l’instant le jeu n’a été teasé qu’avec une première bande-annonce et un bref aperçu du gameplay, Moon Studios ne compte pas faire attendre trop longtemps sa communauté. On nous avait déjà donné rendez-vous le 1er mars 2024, date à laquelle nous aurons un Wicked Inside, une émission qui lèvera le voile sur le titre. Et l’on peut s’attendre à une date de sortie annoncée dans la foulée puisque l’on a bien la confirmation que No Rest for the Wicked sera disponible au cours du 1er trimestre 2024.

Enfin, tout du moins pour son accès anticipé puisque comme on le savait déjà à l’annonce, cela se fera d’abord via une période d’accès anticipé sur PC via Steam. Les versions PlayStation 5 et Xbox accompagneront le lancement de la version 1.0 définitive et ne devraient pas trop tarder puisqu’on nous promet une disponibilité « quelque temps après le début de l’accès anticipé ».

Un univers qui s’annonce fascinant ?

Pour l’instant, le lore du jeu reste relativement inconnu, bien que quelques détails ont été lâchés : on sera envoyé sur une île qui répond au nom de Sacra et qui abritera plusieurs biomes, avec des cryptes caverneuses, des forêts luxuriantes et des cols de montagne semés d’embûches. Des environnements que l’on a déjà pu découvrir dans les premières images.

On apprend que l’on sera plongé en l’an 841 dans un royaume à l’avenir incertain : le roi Harol Bolein est mort et un conflit éclate sur la succession. Comme si ce n’était pas suffisant, une peste meurtrière refait surface sur l’île de Sacra, ce qui va corrompre ses terres et ses habitants. Il y aura donc bien à faire sur ces terres. Notez d’ailleurs que l’on nous parle de différentes factions, sous-entendant qu’il y aura sans doute des choix à faire.

Un projet de longue haleine

Cet action RPG, cela fait déjà longtemps qu’il est à l’étude. Souvenez-vous, en 2018, l’équipe recrutait déjà pour cette nouvelle licence, qui était déjà vendu comme un projet qui veut « révolutionner l’action RPG » l’année d’après. Récupéré par Private Division en 2020, No Rest for the Wicked est donc une production mûrement réfléchie puisque Gennadiy Korol, co-fondateur et direction de la production, nous affirme que cela fait six ans qu’ils travaillent dessus.

Thomas Mahler, directeur artistique et co-fondateur de l’entreprise, est tout aussi enthousiaste : « Nous rêvions d’apporter notre contribution au genre de l’A-RPG, qui a bercé notre jeunesse et que nous aimons tant. Après le succès d’Ori, il nous est apparu que Moon était à présent suffisamment mûr pour enfin concrétiser ce rêve. Nous avons hâte de voir la réaction des joueurs face à cette interprétation complètement inédite du genre ! »

Voilà, il nous tarde logiquement d’en savoir plus sur ce No Rest for the Wicked, qui n’a pas encore date mais qui arrivera début 2024. Rendez-vous le 1er mars prochain pour en découvrir davantage. En attendant, on rappelle qu’il est prévu sur PC d’abord en accès anticipé puis sur PS5 et Xbox Series. Une version Switch a également été évoquée.