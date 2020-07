Private Division éditera trois jeux inédits créés par Moon Studios, League of Geeks et Roll7

Après avoir collaboré sur de nombreux projets comme Ancestors: The Humankind Odyssey, The Outer Worlds et Disintegration depuis sa création en 2017, Private Division a annoncé avoir signé trois nouveaux contrats d’édition avec Moon Studios (Ori), League of Geeks (Armello) et Roll7 (Laser League).

Une première sortie pas avant avril 2021

Comme indiqué dans le communiqué du label de Take-Two, les prochains titres sont encore « en phase initiale de développement. » Il faudra donc se montrer patient avant d’avoir de leurs nouvelles même si on sait déjà que Moon Studios travaille sur « un nouveau jeu d’action-RPG. »

Pour League of Geeks, ce partenariat a permis à l’entreprise « d’agrandir son studio et de voir plus loin afin de créer un titre surpassant tout ce que les développeurs ont réalisé jusqu’à présent. » Quant à Roll7, son responsable de la création John Ribbins a déclaré ceci : « Nous nous fixons des objectifs plus ambitieux encore en termes de créativité et d’envergure, pour que ce projet soit notre chef-d’œuvre. »

Le premier des trois titres édités par Private Division ne sortira pas avant l’année fiscale 2022, soit avril 2021.