No More Heroes 3 ne sortira finalement pas avant 2021

Courte série débutée sur Nintendo Wii en 2007 au Japon, No More Heroes a rapidement su trouver son public. Il faut dire que Grasshopper Manufacture, et plus précisément Suda 51, son fondateur, a le chic pour concevoir des univers décalés et attrayants. Ainsi, le retour de Travis Touchdown est attendu de pied ferme par une bonne communauté de fans qui n’ont pas forcément tous été conquis par le sympathique mais perfectible Travis Strickes Again : No More Heroes.

Vers une sortie en 2021

Annoncé à l’E3 2019, No More Heroes 3 a de quoi faire saliver, une nouvelle fois, bien que tout ce que l’on en connaisse pour le moment tienne en trois petits trailers. Qu’à cela ne tienne, Goichi Suda et son talentueux studio Grasshopper Manufacture (Killer7, Killer is Dead, etc…) ont su prouver à de multiples reprises qu’il n’était nullement besoin de s’inquiéter de la qualité de leurs productions. Et ce malgré une qualité graphique toujours en demie-teinte.

Nous l’attendions pour cette année, et malheureusement, comme beaucoup d’autres, il prend finalement la route du report. No More Heroes 3 n’a pas été épargné par la situation sanitaire et ses complications. L’équipe a donc décidé de se laisser du temps, après ces quelques mois difficiles, afin de ne pas rendre sa copie dans la précipitation. Une décision louable, à n’en point douter, qui était annoncée et développée dans ce tweet.

Il faudra donc attendre 2021, à minima, pour découvrir ce No More Heroes 3, et ce en exclusivité sur Nintendo Switch.