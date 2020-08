Nioh 2 : La mise à jour 1.12 disponible, les détails

Après avoir déployé son DLC Le disciple du Tengu aux côtés de sa mise à jour 1.11, Nioh 2 propose aujourd’hui un tout nouveau patch. Cette version 1.12 est disponible au téléchargement et apporte quelques nouveautés. Vous vous en doutez, il s’agit principalement de correctifs suite au déploiement de ces nouveaux contenus.

Yokai hunters, we have released an additional update today. Make sure to download update ver. 1.12 and we hope you continue to enjoy #Nioh2! #PlayStation4 pic.twitter.com/kUxfUYBBm5

— Team NINJA (@TeamNINJAStudio) July 31, 2020