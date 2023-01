Nintendo sort un gros récap vidéo sur Fire Emblem Engage pour vous tenter

Fire Emblem Engage, le premier gros jeu Switch de 2023, sort dans à peine deux jours et Nintendo en profite pour sortir une vidéo destinée à vous convaincre de vous essayer à la licence. Avec ce « Mon premier Fire Emblem », vous pourrez découvrir toutes les subtilités de ce nouvel opus ainsi que les bases du jeu de rôle tactique.

Nintendo vous dit « Engagez-vous »

Quand on sait que la licence aurait pu disparaître sur 3DS après Fire Emblem : Awakening, on peut encore remercier le succès de celui-ci qui permet à la série de perdurer aujourd’hui. Nous sommes d’ailleurs plutôt gâtés sur Switch avec un excellent Fire Emblem : Three Houses, et enfin Fire Emblem Engage qui débarque ce 20 janvier 2023 (sans oublier le spin-off à la sauce musou de Koei Tecmo).

Malgré quelques faiblesses au niveau de la narration, c’est un grand oui de notre côté tant cet opus apporte beaucoup en matière de gameplay tout en améliorant grandement les graphismes. N’hésitez pas à consulter notre test pour plus d’informations. Si vous n’êtes du tout familier avec la franchise, Nintendo vous détaille les contours du jeu en un peu plus de huit minutes histoire de vous convaincre.

Sachez également que les premiers DLC du pass d’extension seront disponibles dès la sortie avec notamment l’ajout des emblèmes des trois protagonistes de Three Houses (un emblème qui regroupe les trois) et de Tiki qui est un personnage récurent de la série. D’autres seront bien entendu annoncés ultérieurement.