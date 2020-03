Vous le savez peut-être, la désormais saga NieR fête ses dix ans cette année. Square Enix l’avait déjà dit, la licence sera sur le devant de la scène tout au long de 2020, à commencer par la tournée de concerts toujours en cours actuellement. Et ce ne sera visiblement pas tout, puisqu’un stream vient d’être officialisé pour cette fin de mois…

NieR : une annonce à venir ?

Un stream ? En réalité il y en aura trois. Ils débuteront le 29 mars et s’étaleront sur un total de plus de dix heures de diffusions. Les deux premiers seront des streams payants (oui,oui) pour lesquels il faudra acheter des tickets virtuels. Il s’agira respectivement du « NieR: Theatrical Orchestra 12020 Tokyo Performance » et du « Stage Play YoRHa Ver 1.3aa ». Le premier sera visiblement une retransmission du concert de Tokyo, tandis que le deuxième devrait être la réalisation de certaines scènes du jeu par les comédiens de doublages incarnant les protagonistes de NieR: Automata.

Enfin, le troisième stream sera focalisé sur de la discussion et, on l’espère, des annonces autour d’une potentielle suite ou d’un remake du premier opus. Vous pourrez suivre celui-ci à cette adresse, tandis qu’un lien vers les deux autres streams sera fournit plus tard.

Pour rappel, NieR est disponible depuis avril 2010 sur PS3 et Xbox 360, tandis que NieR: Automata est disponible depuis février 2017 sur PS4, PC et Xbox One.