New World est une nouvelle fois repoussé et sortira le 28 septembre

On pensait que cette fois, c’était la bonne pour New World, mais on a bien compris que 2021 n’était qu’une longue année de reports. Alors que le jeu a repoussé sa date de sortie plusieurs fois, et qu’il était désormais attendu pour la fin du mois, on imaginait qu’aucun report n’était prévu, mais Amazon Games vient justement d’en annoncer un.

Le nouveau monde se fait attendre

A message from the New World team. pic.twitter.com/oAZdK7dxTn — New World (@playnewworld) August 4, 2021

Rassurez-vous, le jeu n’aura finalement que quelques semaines de retard. Initialement prévu pour sortir ce 31 août, New World verra finalement le jour le 28 septembre prochain, soit un petit mois de retard. Il vient alors s’inscrire dans la longue liste des jeux du mois de septembre, qui sera définitivement un mois très chargé.

L’équipe annonce cela sur Twitter en déclarant que ce report est lié aux retours sur la bêta fermée, et que le temps nécessaire lui permettra de corriger les soucis pointés du doigt par celles et ceux qui ont pu jouer au titre :

« Durant tout ce temps, vous nous avons donné une tonne de retours que nous allons utiliser pour rendre New World encore meilleur. Nous voulons que le lancement de New World soit une expérience fun et sans accroc pour tout le monde, et cela nécessite de faire quelques améliorations basées sur ce que vous avez rencontré durant la bêta fermée. Alors nous allons prendre quelques semaines supplémentaires pour corriger les bugs, pour améliorer la stabilité, et pour peaufiner le jeu. La nouvelle date de sortie de New World est le 28 septembre 2021. »

Encore un peu de patience donc, en espérant que ces semaines supplémentaires permettront effectivement de corriger quelques problèmes mis en avant. Pour en apprendre plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre vidéo d’introduction sur ce New World, ainsi que notre vidéo sur du contenu endgame.