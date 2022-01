The Cuphead Show arrivera le 18 février sur Netflix, premier trailer

L’année 2022 marquera visiblement le retour sur le devant de la scène de la série Cuphead. On a déjà eu la confirmation que le DLC The Delicious Last Course arriverait cet été, le 30 juin prochain, mais avant cela, on aura droit à la série Netflix, elle aussi promise depuis plusieurs années. Le géant de la SVOD vient justement de dévoiler un premier trailer pour le show, en plus d’une date de diffusion.

Plus qu’un mois avant de découvrir la série

Cuphead et Mugman vont donc partir à l’aventure dans cette nouvelle série, qui sera diffusée sur Netflix dès le 18 février prochain. On découvre ici un trailer assez complet du show, qui promet d’être assez fidèle au jeu de base, avec une ambiance sonore assez proche.

On ne pourra qu’espérer que cette série, qui devrait comporter 11 épisodes, soit aussi réussie que ne l’est le jeu du studio Studio MDHR. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir tout cela sur Netflix.