Alors que l’esprit des fêtes est présent depuis plusieurs semaines sur la carte de Fortnite Battle Royale, les défis et cadeaux liés à l’événement « Fête hivernale » sont à présent indisponibles. Le partenariat avec Star Wars est également terminé. De quoi amorcer une disparition de tous les éléments liés aux fêtes de fin d’année dans la prochaine mise à jour attendue cette semaine.

Comme neige au soleil

Quelques changements ont déjà eu lieu et ce n’est pas pour déplaire à une grande majorité de joueurs lassés de la monotonie du manteau neigeux. En effet, la neige a d’abord commencé à fondre sur ses extrémités dans la journée du 7 janvier. Puis, le lendemain, une grande majorité de la carte avait retrouvé son parterre vert habituel.

Comme l’atteste la photo de la carte ci-dessous, après quelques heures de fonte, la carte a retrouvé une grande partie de son visage bien connu des joueurs. Le processus de fonte intégrale semble alors en marche et il ne serait pas surprenant de retrouver une carte totalement verdoyante (hormis les montagnes) d’ici seulement quelques heures tant cela semble aller très vite. On peut aussi attendre une disparition complète des sapins et décorations de Noël.

A suivre donc mais la venue de nouveaux défis le jeudi 9 janvier à 15h pourrait mettre un terme définitif à la version hivernale du jeu d’Epic Games. Bien entendu, nous vous proposerons un guide pour réussir ces défis le plus rapidement possible. En attendant, vous pouvez retrouver nos autres guides pour réaliser les autres défis disponibles.