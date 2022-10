Accueil » Actualités » Need for Speed Unbound dévoile enfin son gameplay, mais juste via un petit teaser

Lorsque Electronic Arts nous a promis du gameplay pour Need for Speed Unbound, il faut dire que l’on s’attendait à bien plus que cela. Le jeu a d’abord été introduit à l’aide d’un simple trailer permettant de poser les bases de cet épisode si particulier, avant que l’éditeur nous promette une présentation de gameplay qui devait être diffusée aujourd’hui. Mais il faut finalement se contenter d’un teaser d’une trentaine de secondes qui a de quoi nous laisser sur notre faim.

Tag ta route

Cette nouvelle vidéo met d’abord l’accent sur le fait qu’il vous sera possible de personnaliser votre propre style de conduite mais aussi votre style graphique, en réglant vous mêmes les effets visuels qui apparaitront à l’écran (qui sont appelés des Tags) lorsque votre voiture roulera, dérapera ou mettra le turbo. Votre personnage aura aussi accès à un grand panel de vêtements et de styles pour mieux correspondre à vos envies.

Mais le tout est bien trop rapide pour que l’on puisse vraiment apprécier le style de ce nouvel épisode, qui doit sortir, rappelons-le, dans un peu moins de deux mois maintenant. Croisons les doigts pour que Electronic Arts se montre moins timide dans les prochains jours.

Need for Speed Unbound sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series dès le 2 décembre.