Need for Speed Unbound : Un très court extrait de gameplay avant la présentation de demain

Electronic Arts a enfin levé le voile sur Need for Speed Unbound après de multiples fuites, mais seulement pour nous montrer le jeu via un trailer qui ne présentait pas de réelles phases de gameplay. Cette première approche n’avait pour but que de nous mettre l’eau à la bouche avant une vraie démonstration de gameplay, qui aura lieu demain, mais avant cela, le compte Twitter officiel du jeu a partagé un très court extrait de gameplay dans lequel on peut voir le jeu tourner.

Un extrait pour mieux teaser la présentation

New drip. Spin the block and stunt on the opps. Tomorrow. 8am PT/ 5pm CEST #needforspeed pic.twitter.com/yHDMBu3to0 — Need for Speed (@NeedforSpeed) October 10, 2022

Certes, il ne faut pas cligner des yeux ici si l’on veut apercevoir quelque chose, mais c’est tout de même un petit amuse-bouche pour ce qui nous attend lors de la présentation de demain, qui aura lieu à 17 heures (heure française).

On entraperçoit quelques images sur des circuits différents qui permettent de mieux nous rendre compte de la direction artistique atypique de cet épisode, qui va mêler le côté urbain très photoréaliste à des effets plus « pop », comme de la fumée façon anime/cartoon et des tas de graffitis qui viendront surgir à l’écran. On se donne maintenant rendez-vous demain pour en voir un peu plus.

Need for Speed Unbound sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series dès le 2 décembre.