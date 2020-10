NBA 2K21 s’offre un trailer next-gen avec du gameplay

2K Games vient de publier le trailer de gameplay des versions next-gen de NBA 2K21 (dont vous pouvez lire ou relire notre test), vidéo qui a été entièrement capturée sur PlayStation 5.

Fan de NBA, vous allez être servis

La vidéo propose un aperçu brut du gameplay next-gen pour NBA 2K21, présentant un match amical entre les Golden State Warriors et les Dallas Mavericks. Le nouveau Rail Cam présente le gameplay de manière dynamique et visuellement époustouflant, élevant le jeu au plus haut point de l’immersion.

Cette version apportera des éclairages de nouvelle génération, textures, physique, animations, et les nouveaux moteurs d’animation et de collision sur le terrain rendront le jeu plus fluide et plus difficile.

NBA 2K21 est actuellement disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC et sortira le 10 novembre sur Xbox Series et le jour d’après sur PlayStation 5.