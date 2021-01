Le jeu de skate Session sera finalement publié par Nacon

Disponible en accès anticipé depuis plusieurs mois, Session n’a toujours pas donné de nouvelles de sa version complète mais s’est associé avec un partenaire de choix pour sa publication, puisque c’est finalement l’éditeur Nacon qui publiera le jeu.

Un jeu de plus dans le catalogue de Nacon

Le jeu de skate de crea-ture Studios aura donc droit à un partenariat qui lui permettra plus d’options pour sa localisation dans différents pays, ainsi que du renfort bienvenu pour faire progresser la version complète du jeu. On nous promet également qu’une mise à jour pour l’accès anticipé arrivera d’ici la fin du mois de janvier.

On ne connaît toujours pas la date de sortie du titre, mais nul doute que ce partenariat permettra de faire avancer les choses plus vite pour Session, prévu sur PC et Xbox One.