Starship Troopers : Extermination sort aujourd’hui, tout ce qu’il faut savoir sur ce FPS coopératif

De gros insectes par camions entiers

Film culte de la fin des années 90, Starship Troopers aura eu droit à plusieurs suites, certes moins marquantes, mais ayant étendu un univers ne manquant pas d’originalité. Dans un monde où l’humanité fait face à des hordes d’insectes géants, sur plusieurs planètes de notre galaxie, le point de vue adopté est chaque fois celui de bidasses partant au casse pipe. Le tout sur fond de corporatisme et d’impérialisme exagérés, pour un résultat qui, sans aller jusqu’à faire rire à gorge déployé, a tout de même de quoi amuser. Or, à première vue, c’est aussi ce que propose Starship Troopers : Extermination.

Le titre, développé par Offworld Industies à qui l’on doit aussi la licence Squad ou le titre Beyond the Wire, se présente comme un FPS coopératif proposant des parties jusqu’à 16 en simultané. Comme d’habitude, les joueurs prennent place aux commandes de soldats envoyés au front, devant faire face à des hordes d’insectes géants ne demandant qu’à croquer dans ces juteux soldats. Pour s’en sortir, il sera possible de construire des bases fortifiées, mais aussi de piocher dans les atouts de six classes différentes.

Le titre ne se contente néanmoins pas que de ses joutes en ligne, puisque sa version 1.0 arrive avec un mode solo scénarisé, mettant en scène Johnny Rico (incarné par Casper Van Dien dans le Starship Troopers de 1997). À noter que cette campagne ne représente que la première partie d’un tout, dont la suite arrivera ultérieurement via une mise à jour entièrement gratuite. Ainsi, s’il peut faire penser à un Helldivers 2 au premier abord, Starship Troopers : Extermination semble néanmoins plutôt différent de son concurrent. A fortiori dans la mesure où il utilise sa propre technologie, nommée Carnage, permettant aux cadavres d’insectes de demeurer sur le champ de bataille et de s’empiler, ce qui peut mener à des modifications drastiques de l’espace de jeu et de sa topographie.

Editions et précommande

Starship Troopers : Extermination est disponible officiellement dès aujourd’hui, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S au prix de 49,99 euros. Il peut bien sûr être acheté sur les différents stores en ligne, mais aura aussi droit à son édition collector physique, réalisée en partenariat avec Limited Run Games. Pour l’acquérir, il faut toutefois être vif, puisque les précommandes prennent fin le 27 octobre prochain.

Au programme de cette édition collector, un drapeau, des posters, des cartes, un pin’s, des autocollants, un tatouage éphémère, une figurine d’arachnide géant, un patch à coller sur un vêtement, un certificat d’authenticité, et une boîte en carton pour ranger l’ensemble. Oh, et bien sûr une copie physique du jeu, contrairement à certaines autres versions collector…