Starship Troopers: Extermination fait revivre la licence culte avec un FPS en coop

La licence Starship Troopers n’a pas connu énormément d’adaptations en jeu vidéo, mais cela semble être en train de changer. Si vous vous intéressez un tant soit peu au genre de la science-fiction, impossible pour vous de ne pas connaître cette série de films initiée par Paul Verhoeven, qui derrière ces airs de gros blockbusters, se cache (pas très subtilement) une satire envers l’impérialisme américain. Le sous-texte de cette œuvre n’a cependant pas l’air d’être au programme de Starship Troopers: Extermination, qui se sert de cet univers pour nous présenter une nouvelle expérience coopérative (encore une).

Un accès anticipé prévu pour 2023

Starship Troopers: Extermination est donc développé par Offworld Industries, un studio peu connu qui n’a réussi qu’à se démarquer avec son jeu nommé Squad, qui mêlait lui aussi aussi FPS et coopération.

Le titre annoncé aujourd’hui reprend la même formule et permettra à 12 joueurs et joueuses d’incarner des membres de la Fédération afin de coopérer via des équipes de quatre, dans le but de défendre leur base contre les aliens. Trois classes seront disponibles pour les personnages, avec la fameuse trinité tank – DPS – support, tandis que cinq types d’Arachnides seront présents au lancement. Une grande map sera divisée en cinq zones distinctes, dans lesquelles on pourra construire petit à petit un abri et des défenses.

On découvre ici un premier teaser pour le jeu ainsi que quelques screenshots. Starship Troopers: Extermination sera d’abord lancé en accès anticipé, dans le courant de l’année 2023. Pour le moment, le jeu n’est prévu que sur PC via Steam.